L1 : Pavlovic, Di Maria, Tolisso, les sanctions disciplinaires font hurler

Dans : Ligue 1, SCO, PSG, OL.

Faute d’un barème clair depuis des années, c’est toujours un peu la loterie en ce qui concerne les sanctions disciplinaires du jeudi soir.

Et ce jeudi, le SCO d’Angers a perdu gros et ses supporters sont en colère. Pour un tacle dangereux sur Corentin Tolisso, Mateo Pavlovic a été suspendu trois matchs ferme. Pourquoi pas, le milieu de terrain lyonnais aurait pu être sérieusement blessé, ce qui n’a heureusement pas été le cas. Mais la comparaison fait mal puisque dans le même temps, pour un coup de tête de Thiago Motta sur Paul Baysse et pour un tacle horrible par derrière de Di Maria sur Arnaud Souquet, les deux joueurs parisiens n’ont été suspendus que deux matchs. Pour rappel, Motta était poursuivi pour « bousculade volontaire » et « tentative de coups » et risquait donc de... quatre à six matchs de suspension.

Et du côté des supporters angevins, on se souvient que, pour un tacle au moins aussi dangereux que celui de Pavlovic de Tolisso sur Lemoine lors du derby, le milieu lyonnais avait écopé de deux matchs de suspension. Alors, Pierre Ménès en tête, nombreux sont ceux qui ne comprennent vraiment pas sur quoi s’appuie la commission de discipline, qui tape beaucoup plus facilement sur les petits clubs que les gros.

@lebogreg @LFPfr @SCO_1919 @lequipedusoir Ce n'est pas normal Di Maria doit prendre 3 matchs. Et Cavani qui s'en sort sans rien 😳 — Pierre Ménès (@PierreMenes) 5 mai 2017

Pavlovic 3 matchs et Di Maria 2 matchs pr le même genre de tacle?? Ok... la @LFPfr ne se cache même plus pr magouiller... #Corruption — Luléam (@Lulea02) 5 mai 2017

3 matchs pour Pavlovic et 2 pour Motta et Di Maria ? Ah d'accord...👍🏼 #lfp #mercilaligue — GuillaumeF (@GuillaumeFils) 5 mai 2017