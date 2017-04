L1 : Paris a failli tout perdre, Matuidi évite la remontada !

Dans : Ligue 1, PSG, Metz.

En match en retard de la 31e journée de Ligue 1, le PSG s'est imposé ce mardi soir à Metz (3 à 2) grâce à un but de Matuidi au bout du temps additionnel. Paris revient ainsi à hauteur de Monaco, qui a aussi une rencontre en retard. Au passage, le PSG met Nice à quatre longueurs.

Reporté en raison de la participation du Paris Saint-Germain à la finale de la Coupe de la Ligue, le match Metz-PSG semblait devoir être plutôt simple pour la formation d'Unai Emery. En effet, après une grosse domination, le club de la capitale ouvrait logiquement le score grâce à Cavani dont la reprise de la tête faisait mouche (0-1, 33e), El Matador marquant là son trentième but cette saison en Ligue 1. Paris virait en tête et pensait avoir vite mis un terme au suspense. Car trois minutes plus tard, Maxwell lançait idéalement Matuidi, qui gagnait son duel avec le gardien de but messin (0-2, 36e).

Fort de cet avantage, le PSG gérait sereinement la suite des débats. Du moins, jusqu'à la 78e minute. En effet, sur un coup-franc consécutif à une faute de Kimpembe sur Diabaté, Jouffre trompait Trapp et relançait totalement le suspense (1-2). Car même si Paris se procurait encore quelques occasions, notamment par Cavani, les Lorrains n'abdiquaient pas. Et sur un contre rondement mené, Sarr adressait un centre parfait pour Diabaté, qui ne se privait pas d'égaliser (2-2, 88e). Le ciel tombait sur la tête du PSG, et Metz était même proche de passer devant au score grâce encore à Diabaté. Mais cette fois, la remontada lorraine ne se finissait pas bien. Dans les ultimes secondes, sur un énième centre, Matuidi, de la tête, offrait la victoire au PSG (2-3, 90e+3) et permettait à Paris de rester en course pour le titre.