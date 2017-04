L1 : Nice domine Bordeaux pour revenir sur le PSG et distancer l'OL

Dans : Ligue 1, OGCN, Bordeaux.

Après un match spectaculaire, l'affiche de la 31e journée de Ligue 1 est revenue à Nice malgré l'ouverture du score des Girondins de Bordeaux (2-1). L'OGCN fait donc une très bonne affaire !

Ce dimanche soir, Nice et Bordeaux disposaient d'une occasion en or pour mettre la pression sur leurs adversaires respectifs puisque l'OGCN pouvait revenir sur Monaco et le PSG alors que les Girondins pouvaient passer devant l'OM à la cinquième place. Et c'est le club bordelais qui se montrait le premier. Après avoir fait un double grand pont sur Le Marchand et Dante, Laborde ouvrait effectivement la marque d'une frappe croisée (0-1 à la 9e). Mais les Aiglons ne tardaient pas à réagir puisque Balotelli transformait un penalty discutable sur sa gauche (1-1 à la 16e). Ce but égalisateur lançait Nice, qui passait même devant au score grâce à une splendide frappe depuis l'extérieur de la surface d'Eysseric (2-1 à la 27e).

Bordeaux poussait ensuite pour égaliser, mais Vada (36e) et Kamano (55e, 56e, 66e) butaient sur Cardinale. La fin de match était irrespirable pour l'Allianz Riviera, mais le tableau d'affichage ne bougeait plus... Grâce à cette précieuse victoire (2-1), Nice, qui compte un match en plus, revient à un point du PSG et à quatre unités de Monaco tout en distançant pour de bon l'OL, relégué à 16 longueurs au quatrième rang. Bordeaux, de son côté, stagne et perd donc un point sur l'OM en restant à sa sixième place.