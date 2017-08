L1 : Neymar régale d'entrée, le PSG en profite à Guingamp

Dans : Ligue 1, EAG, PSG.

Pour son deuxième match de la saison en Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est imposé à Guingamp (0-3), grâce notamment à une passe décisive et un but de Neymar, qui réussit donc ses grands débuts sous le maillot francilien.

Après un départ timide, la partie s’enflammait en fin de première mi-temps. Marquinhos était tout proche d'ouvrir le score, mais sa tête plongeante terminait sa course sur la transversale bretonne (35e). Cavani disposait d'une autre opportunité (37e), mais Johnsson tenait bon jusqu'à la pause (0-0 à la 45e). Au retour des vestiaires, Paris reprenait sa marche avant et finissait par trouver la faille par l'intermédiaire... d'Ikoko, le latéral droit de Guingamp. Sous la pression de Neymar et de Di Maria, l'ancien Parisien trompait son gardien d'une passe en retrait imprécise (0-1 à la 52e).

Suite à ce coup du sort, le PSG déroulait et faisait le break avec Cavani, qui profitait de la première passe décisive de Neymar sous le maillot parisien pour inscrire son deuxième but de la saison en L1 (0-2 à la 62e). Après ce premier acte décisif, Neymar enchaînait en ouvrant son compteur but en toute fin de rencontre sur un service en retrait de Cavani (0-3 à la 82e). Avec ce succès logique (0-3), le PSG rejoint donc l'OL, Monaco, l'OM et l'ASSE dans le peloton de tête du championnat avec six points, et grimpe par la même occasion sur le podium de la L1 avec une différence de buts de +5.