L1 : Nantes s'arrache pour priver Bastia d'une victoire

Dans : Ligue 1, Bastia, FC Nantes.

Dans un match qui s'est animé en seconde période, Nantes a réussi à égaliser à l'ultime seconde (2-2) après avoir été mené 2-0 par une formation bastiaise qui avait pourtant besoin des trois points.

Repoussée en raison d'une météo catastrophique il y a quelques semaines sur la Corse, la rencontre en retard entre Bastia et Nantes s'est cette fois joué malgré un vent très violent. Et comme souvent ces derniers matches, les Bastiais se sont retrouvés à dix après l'expulsion rapide de Djiku (10e).

Plutôt dominateurs, les visiteurs allaient pourtant connaître une grosse désillusion lorsque sur un contre rondement mené, Danic ouvrait le score (1-0, 69e). Et pour le premier match de Rui Almeida sur le banc de Bastia, on pensait que ses joueurs pouvaient rafler la mise après le but d'Oniangué (2-0, 75e). Mais les Canaris n'abdiquaient pas et réduisaient rapidement la marque par Sala (2-1, 78e). Nantes ratait le coche, puisque Lima ratait un penalty (88e). Cependant, dans les ultimes secondes du temps additionnel Diego Carlos ramenait logiquement Nantes à hauteur (2-2, 90e+2) à la fureur du maigre public bastiais.