L1 : Nancy et Nantes, en 2017, la remontée continue

Dans : Ligue 1, FC Nantes, Nancy.

Alors que les équipes de la première partie de tableau ont fait du surplace, Nancy et Nantes ont effectué les bonnes affaires de la soirée en gagnant contre Bastia (1-0) et Toulouse (0-1).

Dans ce premier multiplex de l'année 2017, trois formations étaient concernées par le Top 5. Guingamp, d'abord, qui se devait de faire un résultat pour conserver sa cinquième place avant le match dominical de l'OM. Mais malgré l'ouverture du score de Salibur, l'En Avant revenait de Lorient avec une défaite (1-3). Derrière, personne ne profitait de ce faux pas puisque Toulouse, neuvième, confirmait sa mauvaise passe en tombant contre Nantes au Stadium (0-1). Et Bordeaux enchaînait une sixième rencontre de suite sans victoire en championnat face à un triste Angers (1-1).

Concernant la course au maintien, Nancy a pris ses aises. En gagnant contre un Bastia à 10 grâce à un but de Dia (1-0), la formation de Lorraine grimpe de deux places en s'installant dans le ventre mou avec 24 points. Nantes faisait aussi une très belle opération puisque la troupe de Conceicao enchaînait un troisième succès de suite en L1 au TFC (0-1). Aidé par son buteur maison, Sala, le FCN passe 14e, à quatre points de la zone rouge. Derrière, Dijon loupait le coche en concédant le nul contre le MHSC en toute fin de rencontre (1-1) en restant 15e devant Bastia et Angers, qui chutent. Et le FC Lorient quitte provisoirement son fauteuil de lanterne rouge en battant Guingamp grâce notamment à un doublé de Waris (1-3).