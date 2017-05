Dans : Ligue 1, OL, OM, PSG, Monaco.

A quelques jours de la remise des trophées UNFP, on connaît désormais l'équipe-type de Ligue 1 désignée par les fans qui ont été plus de 100.000 à voter. Monaco et le PSG se taillent la part du lion, l'OM réussissant à caser un joueur, tandis que Nice et l'OL sont totalement oubliés.

Equipe-type de Ligue 1 des fans

Subasic (ASM), Sidibé (ASM), Glik (ASM), Thiago Silva (PSG), Mendy (ASM), Bernardo Silva (ASM), Fabinho (ASM), Verratti (PSG), Thauvin (OM), Mbappé (ASM), Cavani (PSG)