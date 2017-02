L1 : Monaco martyrise Metz et répond au PSG

Dans : Ligue 1, Monaco.

Dans le vingt-cinquième multiplex de la saison en Ligue 1, Monaco a validé son statut de leader en étrillant Metz (5-0), Toulouse s'est rassuré, et trois équipes ont retrouvé le sourire dans la deuxième partie de tableau.

Après la belle victoire du PSG à Bordeaux vendredi, Monaco devait répondre du tac au tac pour garder totalement son fauteuil de leader. Et le groupe de Jardim s'est une nouvelle fois montré présent pour atomiser un Metz pourtant en bonne forme (5-0), grâce à un triplé de Mbappé et un doublé de Falcao. Avec cette troisième victoire de suite, l'ASM rester seul premier avec 58 points. À noter que lors des deux matches face à Metz en L1, Monaco a marqué 12 buts sans en prendre un.

Derrière, dans la course au Top 5, Toulouse est revenu à trois unités de l'ASSE en enchaînant un deuxième succès en trois matchs contre Bastia (4-1), grâce notamment à une reprise acrobatique de Delort, qui devient ainsi le premier buteur du TFC à marquer trois buts lors de ses trois premiers matchs depuis les années 1980.

Concernant la lutte pour le maintien, Montpellier a fait une très bonne affaire en battant un Nancy en pleine tempête (0-3). Avec notamment un doublé de sa recrue estivale Mbenza, le club héraultais s'est offert sa première victoire à l'extérieur de la saison tout en se donnant de l'air avec 29 points. Deux unités devant Dijon et Angers, qui ont gagné contre Caen sur un terrain neigeux (2-0) et Lille (1-2). Le DFCO et le SCO, qui n'avait plus gagné à Lille depuis 1976, grimpent de cinq places et plongent donc Nancy, Metz, Lille, en pleine crise malgré son mercato actif, Caen, nouveau barragiste, et Bastia, réduit à 9 face à Toulouse et qui n'a pas encore gagné en 2017, dans le rouge...