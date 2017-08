L1 : Lyon et Mariano le prouvent à Rennes, c'est du sérieux !

Dans : Ligue 1, Rennes, OL.

En s'imposant à Rennes ce vendredi soir (1-2), l'Olympique Lyonnais enchaîne une deuxième victoire consécutive, encore une fois avec un but de Mariano. L'OL reste en tête, tandis que Rennes a réagi trop tard.

Rennes et Lyon le savaient, il était important de s'imposer pour ce deuxième match de la saison de L1, le club de Gourcuff souhaitant remporter son premier match à domicile, tandis que Lyon étant décidé à enchaîner les victoires. La première période était donc agréable, avec des opportunités pour les deux formations, sans que cela se concrétise.

L'OL allait cependant trouver la faille sur un coup-franc à la limite de la surface tiré par Memphis, lequel trompait un Diallo pas vraiment bien inspiré (0-1, 56e). Rennes prenait un coup sur la tête, et allait en prendre un deuxième signé Mariano. Sur un centre idéal de Fekir, le buteur de Lyon reprenait victorieusement de la tête et trompait superbement Diallo (0-2, 74e). Le remplaçant de Lacazette marquait là son troisième but en deux matches, un temps de passage plutôt excellent pour l'ancien madrilène.

L'Olympique Lyonnais semblait filer vers un succès tranquille, mais Darder commettait une faute un peu bête sur Sarr, offrant à Rennes un coup-franc que Bourigeaud transformait en but (1-2, 86e). Le suspense était totalement relancé pour les ultimes minutes de cette rencontre, les Bretons étant décidé à arracher le nul, tandis que l'OL profitait de quelques contres. Mais malgré un ultime rush, Rennes ne parvenait pas à égaliser et laisse Lyon repartir avec trois points précieux.