L1 : Luis Fernandez alerte l'OM et l'ASSE !

Dans : Ligue 1, OM, ASSE, Bordeaux, FC Nantes.

Alors que l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne ont perdu toute marge dans la course aux places européennes, Luis Fernandez leur a lancé un signal d'alarme.

À six journées de la fin du championnat, la Ligue 1 est pleine de suspense à tous les étages. Si les trois places en Ligue des Champions sont réservées à Monaco, au PSG et à Nice, et que le quatrième rang semble donné à l'OL, l'autre place en Europa League est pour l'instant la propriété de Bordeaux, cinquième depuis sa victoire contre Metz (3-0). Derrière, l'OM et l'ASSE tournent au ralenti ces dernières semaines, avec trois matchs nuls de suite pour Marseille, et une seule victoire lors des six derniers matchs pour Saint-Etienne. Deux clubs qui peuvent désormais avoir la trouille selon Luis Fernandez.

« Mes coups de gueule vont pour Saint-Etienne et Marseille. Quand je vois leurs performances en termes de jeu, ça manque de construction, de fluidité et de créativité. L'envie est peut-être là, mais ces deux clubs n'arrivent pas à montrer qu'ils sont plus forts que leurs adversaires. Dimanche, Sainté n'a pas été supérieur à Nantes car les Nantais ont contrôlé avec une volonté à toute épreuve. L'ASSE n'avait pas les idées sur le terrain pour gagner. Marseille ? Toulouse a été supérieur, dans l'engagement. L'OM aurait dû utiliser d'autres éléments pour essayer de contourner, de trouver de la justesse dans le jeu pour l'emporter. Ça n'a pas été le cas. Le gardien Pelé a sauvé les meubles. Donc, on a besoin d'un Marseille fort et d'un Saint-Etienne fort car Bordeaux est là, et c'est pas mal. Et peut-être que Nantes peut aussi revenir. Alors Messieurs, attention à ces fameuses places européennes car vous pouvez la perdre tous les deux », a lancé, sur beIN SPORTS, Fernandez, qui estime donc que l'OM et l'ASSE doivent très rapidement repartir de l'avant pour ne pas se faire doubler dans le sprint final. Et cela tombe bien puisque l'un des deux clubs pourrait profiter de leur confrontation directe de dimanche prochain pour prendre l'avantage sur l'autre...