L1 : Les supporters de Bordeaux interdits à Nantes

Les supporters du PSG seront interdits de déplacement à Angers ce vendredi, puis dimanche ce sera au tour de ceux de Saint-Etienne de ne pas être autorisés à se rendre au Vélodrome. Et on sait désormais que les fans des Girondins de Bordeaux n'auront pas le droit d'aller à la Beaujoire pour le classique Nantes-Bordeaux qui se joue ce dimanche à 15h. En effet le club au scapulaire a été prévenu qu'un arrêté préfectoral allait être pris dans ce sens. « Les supporters bordelais ne pourront pas encourager les Marine et Blanc au Stade de la Beaujoire dimanche prochain, à l'occasion de la 33ème journée L1. Cette information a été communiquée au club dans la journée de lundi. Le Club regrette cette décision et aurait aimé que ses supporters puissent se rendre à Nantes dans une rencontre importante dans la course à l'Europe », constatent avec déception les responsables bordelais.