L1 : Les fans de Nantes champions des interdictions de déplacement !

Dans : Ligue 1, FC Nantes, OGCN, Bordeaux, ASSE, PSG, OL, OM.

La saison de Ligue 1 tire à sa fin, et pour les supporters le bilan est encore très mauvais, de nombreuses interdictions et restrictions de déplacement étant tombées parfois et même souvent sans raisons claires. Rien que pour ce dimanche, les supporters lyonnais, marseillais, parisiens, rennais pourront se déplacer, mais avec un nombre limités de fans, ceux de Toulouse sont interdits à Metz, la Tribune Loire sera close à la Beaujoire et bien évidemment Bastia-Lorient se jouera à huis clos et à Fos-sur-mer.

Au classement des interdictions et des restrictions de déplacement, c'est le FC Nantes qui est premier et a la certitude de finir à cette position. En effet, les supporters nantais ont été touchés 12 fois par ces mesures, les Canaris devançant l'AS Saint-Etienne (9) et Bordeaux (8). On trouve ensuite les fans de l'Olympique Lyonnais (6 interdictions ou restrictions de déplacement), le PSG (5), Montpellier et Nancy (5), Rennes et Marseille (3), Bastia, Metz (2).