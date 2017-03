L1 : Le PSG renverse l'OL et garde Monaco dans le viseur

Dans : Ligue 1, PSG, OL.

Ce dimanche soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a logiquement battu l'Olympique Lyonnais grâce notamment à un Pastore des grands soirs (2-1). Une bonne affaire pour les Parisiens, une moins bonne pour les Lyonnais...

Pour son grand retour au Parc des Princes après la claque reçue contre le Barça en Ligue des Champions, le club de la capitale n'avait pas d'autre choix que de l'emporter pour suivre la folle chevauchée de Monaco... Mais c'est le club lyonnais qui débutait de la meilleure manière. Lacazette ouvrait effectivement la marque de la tête après une déviation de Rafael au premier poteau sur un corner de Valbuena (0-1 à la 6e). Diakhaby était ensuite tout proche du break, mais Maxwell sauvait Trapp sur sa ligne (9e). Suite à cette grosse occasion, le match changeait peu à peu de physionomie, et les Parisiens allaient reprendre le dessus. Rabiot égalisait d'abord du droit au deuxième poteau après un centre de Pastore (1-1 à la 34e). Di Maria (37e) puis Memphis (39e), qui aurait pu obtenir un penalty, disposaient d'une balle de troisième but, mais c'est Draxler qui récupérait les honneurs avec un tir précis depuis le point de penalty suite à un service de Pastore (2-1 à la 40e).

Au retour des vestiaires, le rythme baissait clairement en intensité. Paris gérait tranquillement son avantage au score et se procurait des opportunités avec Cavani (61e, 88e) et Di Maria (75e), mais tout le monde en restait là puisque les Lyonnais n'arrivaient pas à emballer la fin de la rencontre... Avec ce quatrième succès de suite en championnat (2-1), le PSG revient à trois unités de l'ASM tout en distançant Nice de quatre points. Lyon, de son côté, ne profite pas du nul de Nice pour revenir dans la course au podium, qui s'éloigne dangereusement à 14 points avec un match au moins.