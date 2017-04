L1 : Le PSG pète un câble à Nice, le titre part en fumée

Dans : Ligue 1, OGCN, PSG.

Dans le match au sommet de la 35e journée de Ligue 1, l'OGC Nice a renversé un Paris Saint-Germain réduit à 9 contre 11 (3-1), et qui dit donc pratiquement adieu au titre de Champion de France.

Suite à la belle victoire de Monaco contre Toulouse samedi, le club de la capitale française était dans l'obligation de l'emporter à Nice pour continuer à rêver du titre de Champion de France. Mais malgré un bon début de match, et des occasions de Di Maria (5e) et de Cavani (17e), le PSG concédait l'ouverture du score. Après un bon travail de Pereira sur le côté droit, Balotelli se jouait de Verratti avant de faire trembler les filets d'un enroulé du gauche aux 20 mètres (1-0 à la 26e). Après ce but, les Niçois géraient tranquillement leur avantage jusqu'à la pause.

Et dès la reprise, l'OGCN donnait un sérieux coup de collier et était même récompensé. Sur une remise de Belhanda à droite, Pereira envoyait une magnifique frappe dans la lucarne opposée à l'entrée de la surface après avoir effacé Aurier (2-0 à la 48e). Avec ce deuxième but azzuréen, le PSG était plus que jamais au pied du mur. Et cela allait réveiller les Parisiens ! En effet, Marquinhos réduisait l'écart en prolongeant la tête puissante de Thiago Silva suite à un corner de Di Maria (2-1 à la 64e). Paris jetait ensuite ses dernières forces dans la bataille, avec Meunier (71e) puis Thiago Silva (76e), mais Cardinale sauvait la maison niçoise... Et Nice enfonçait finalement le clou en fin de rencontre. Après l'expulsion de Thiago Motta pour un coup de tête sur Baysse (90e), Donis marquait effectivement un troisième but (3-1 à la 90+1e)... avant le carton rouge de Di Maria (90+2e). L'OGCN faisait donc craquer Paris pour enchaîner une impressionnante série de 12 matchs sans la moindre défaite.

Avec cette précieuse victoire (3-1), Nice revient à trois points du PSG, qui s'éloigne lui du titre, à trois unités de Monaco, mais avec un match en plus, à trois journées de la fin de la Ligue 1.