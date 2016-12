L1 : Le onze-type de Daniel Riolo avec du Monaco et... du Guingamp

Dans : Ligue 1, Monaco, EAG, PSG.

La phase aller du championnat de France vient de se terminer, et c’est bien évidemment l’occasion pour les consultants de faire un petit bilan. L’équipe type à la mi-parcours est un exercice classique auquel Daniel Riolo s’est prêté, donnant la part belle aux trois premiers du championnat. Ainsi, Nice place deux joueurs (Danté et Belhanda), Monaco six (Lemar, Fabinho, Bernardo Silva, Subasic, Glik, Sidibé), et le PSG deux (Verratti, Cavani). Il ne reste donc de la place que pour un… Guingampais, le latéral gauche Marçal.

L’équipe type de Daniel Riolo : Subasic – Sidibé, Danté, Glik, Marçal – Verratti, Fabinho, Belhanda – Bernardo Silva, Lemar, Cavani.

Entraineur : Jardim.

Remplaçants : Ruffier, Rafael, Dalbert, Tolisso, Thauvin, Lacazette, Gomis