L1 : Le calendrier en vrac, personne n’a de solution, Riolo non plus

Dans : Ligue 1, PSG, Monaco.

L’AS Monaco a fait le choix totalement assumé de zapper sa demi-finale de Coupe de France ce mercredi, et s’est pris un 5-0 pour marquer le coup.

Pas forcément une belle publicité pour le football français et cette compétition, mais les arguments avancés par Leonardo Jardim tiennent le coup. Avec encore un match en retard en Ligue 1, le sprint final pour le titre et la possibilité de jouer trois matchs de Ligue des Champions au maximum, impossible de tout caser. Et Daniel Riolo rappelle que ce n’est pas la première fois que ce problème se pose. Toutefois, la question a beau être posée dans tous les sens, personne n’a la solution.

« Voilà plusieurs années maintenant qu’à chaque début de saison, on se penche sur le calendrier et on se dit que si une équipe va loin en Coupe d’Europe, elle sera confrontée à un problème quasi insoluble. Chaque année, on a le "sketch" de la finale de la Coupe de la Ligue pendant un week-end de championnat et chaque année, on se dit que si une équipe se retrouve en demi-finale de Ligue des Champions ça bloquera. On pensait que ça tomberait sur le PSG, c’est arrivé à Monaco, une équipe qui a un effectif moins étoffé que Paris ! Heureusement qu’on n’a pas eu les deux, sinon le championnat finissait en juin ! J’ai juste envie de me tourner vers la LFP et la FFF. Est-il possible oui ou non de trouver une solution pour que le calendrier soit moins fou ? Quand il était encore président, Thiriez, excédé par les attaques sur le sujet, avait un jour lâché que c’était impossible ! Un aveu d’impuissance qui avait au moins le mérite d’être clair.

On veut tout, plein de compétitions, plein de matches à la télé, plein de droits et l’oseille qui va avec, alors assumons. Supprimer la Coupe de la Ligue, hors de question, elle rapporte du blé. Passer à 18 clubs en L1, hors de question, les "petits" ne veulent pas en entendre parler rapport à des questions de blé. Alors quoi ? On ne fait rien ? C’est certainement comme ça qu’on va avancer oui. La LFP est en plein chantier pour faire rentrer du blé dans les caisses, alors on ne va pas aller l’emmerder avec un calendrier de travers », a balancé le consultant de RMC, qui ne veut pas voir les observateurs tomber sur Monaco pour un choix quasiment inévitable selon lui.