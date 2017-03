L1-L2 : Les clubs pros français ne sont plus dans le rouge !

Dans : Ligue 1, Ligue 2.

Depuis des années, les comptes des clubs professionnels français perdent de l’argent. C’est désormais fini annonce fièrement la LFP, qui a fait les comptes des clubs de L1 et L2 pour la saison 2015-16.

Après l’épluchage, les résultats sont tombés et les 40 clubs présentent au total un bilan excédentaire de 3 ME. Ce n’est pas vraiment le jackpot mais c’est une énorme progression au regard des 67 ME de perdus la saison passée, et des chiffres bien plus importants encore dans le négatif ces dernières saisons. Plusieurs explications à cela : la baisse ou la disparition de certaines taxes, un chiffre d’affaires en nette augmentation (+15 %) et des plus-values copieuses dans les transferts, qui ont deux fois mieux marché lors de cette saison 2015-16 que d’habitude. Le sponsoring (+7 %) et le merchandising (+5 %) sont également en hausse, tout comme les droits télés (+3,7%). Seule la billetterie stagne, mais de nombreux événements extérieurs l’expliquent. De quoi provoquer les applaudissements de la part de la DNCG.

« Dans un contexte international marqué par une forte augmentation des droits audiovisuels chez nos concurrents européens, les clubs français ont su profiter au mieux des possibilités offertes par le marché des transferts. Les profits records dans ce domaine ont été rendus possible grâce au travail de détection et de formation réalisé par les clubs. A l’avenir, les clubs devront essayer de tendre vers l’équilibre d’exploitation grâce notamment aux droits audiovisuels domestiques et internationaux et par l’exploitation toujours plus professionnelle de leurs stades », a confié Henri Tcheng, le président du gendarme financier du football français, ravi de voir la série de sept saisons consécutives dans le rouge prendre fin.