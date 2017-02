L1 : L'effet Passi a fonctionné, Balotelli voit encore rouge

Dans : Ligue 1, OGCN, LOSC.

Dans le vingt-sixième multiplex de la saison en Ligue 1, l'OGC Nice est revenu sur Monaco en battant Lorient (0-1) alors qu'Angers et Lille ont gagné dans la deuxième partie de tableau.

Ce samedi soir, Nice était le seul club concerné par le haut de tableau. Après le nul de Monaco à Bastia vendredi, l'OGCN disposait d'une bonne occasion pour reprendre deux points au leader monégasque. Et la troupe de Lucien Favre ne s'est pas faite prier en gagnant chez la lanterne rouge Lorient (0-1), malgré le carton rouge de Balotelli. Grâce à sa première victoire à l'extérieur depuis le mois de novembre, les Aiglons retrouvent provisoirement la deuxième place, à trois unités de l'ASM.

Concernant la lutte pour le maintien, deux équipes ont fait de bonnes affaires. Angers, d'abord, qui a confirmé son retour en forme en enchaînant une deuxième victoire de suite contre Nancy (1-0). Grâce au premier but de Bamba sous ses nouvelles couleurs, le SCO grimpe de trois places avec 30 points. À égalité avec Nantes, qui s'est fait rejoindre en toute fin de rencontre sur un penalty de Metz (1-1). L'autre bonne opération de la soirée est à mettre à l'actif de Lille, qui s'est donné de l'air en battant Caen à 10 contre 11 avec le premier but d'El Ghazi, sa recrue phare du dernier mercato (0-1). Quatorzième devant Metz, le LOSC version Passi met donc fin à une série de trois défaites et devance désormais Nancy, 17e, de deux points alors que Caen, barragiste, se situe à quatre longueurs.