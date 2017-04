L1 : L'ASSE n’abdique pas, le LOSC se maintient

Dans : Ligue 1, ASSE, LOSC, Metz, Bastia.

Dans le 35e multiplex de la saison en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne s'est relancée dans la course à l'Europe, le LOSC a assuré son maintien, alors que Metz et Bastia ont gagné dans le bas du tableau.

Alors que Bordeaux et l'OM ne joueront que dimanche, l'ASSE devait impérativement l'emporter à Guingamp pour continuer à rêver d'Europe. Suite à une triste première période, Saint-Etienne s'est finalement sorti du piège breton après la pause (0-2). Avec ce succès, les Verts retrouvent le sourire après trois matchs sans victoire, et reviennent à trois points de Marseille et six des Girondins.

Concernant la lutte pour le maintien, Metz a fait la bonne opération du soir. En battant Nancy dans un derby lorrain spectaculaire (2-1), avec notamment un magnifique but de Sarr, les Grenats se rapprochent du maintien avec 39 points. Au contraire de l'ASNL, qui s'enfonce au 19e rang. Juste devant Bastia, qui revient pleinement dans la course, à deux points du premier non relégable, grâce à sa victoire contre Rennes à Fos-sur-Mer (1-0). Devant, Lorient a loupé le coche en chutant dans le temps additionnel à Nantes (1-0). Les Merlus restent donc à portée de fusil du barragiste Dijon, qui se situe à deux longueurs avant son match contre Bordeaux.

Et dans le match pour du beurre de la soirée, Lille s'est tranquillement imposé à Montpellier (0-3), grâce notamment au premier but de Xeka sous ses nouvelles couleurs. En enchaînant une deuxième victoire de suite, une première sous les ordres de Passi, le LOSC assure son maintien avec 43 points.