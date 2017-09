L1 : L'ASSE et Nantes assurent, Lille inquiète

Dans : Ligue 1, ASSE, FC Nantes, LOSC.

Lors du sixième multiplex de la saison en Ligue 1, marqué par un triste total de quatre buts inscrits, l'AS Saint-Etienne est monté sur le podium, Nantes a enchaîné alors que Lille a encore sombré.

En légère difficulté depuis la fin du mois d'août, à cause d'une défaite contre le PSG et un nul face à Angers, Saint-Etienne avait à cœur de relancer la machine ce samedi soir à Dijon. Et c'est chose faite puisque les Verts gagnent difficilement chez le relégable grâce à un penalty discutable de Bamba (0-1). Avec ce succès, l'ASSE remonte à la troisième place du championnat avec 13 points.

Trois unités derrière, Nantes continue sa remontée aux portes du Top 5. Contre un Caen pourtant en forme, le FCN remporte son premier match de la saison à domicile avec une magnifique frappe de Girotto (1-0), le milieu brésilien inscrivant ainsi sa première réalisation en L1. Grâce à cette deuxième victoire de suite, les Canaris dépassent le SMC.

Dans les autres matchs du soir, le LOSC de Bielsa sombre une nouvelle fois à Guingamp sur une belle frappe de Didot à la 92e minute (1-0). Si l'En Avant remonte dans le Top 10, Lille enchaîne un cinquième match de suite sans victoire, et va donc continuer à subir les critiques, une petite unité au-dessus de la zone rouge. Et le MHSC gagne une précieuse victoire à Troyes, une première en L1 depuis 2003, grâce à une tête de Mendes (0-1), qui marque le premier but de sa carrière. Avec ce succès, Montpellier grimpe de sept rangs jusqu'à la 10e place.