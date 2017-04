L1 : Hazard, Traoré, Verratti, Saint-Maximin, qui sont les rois du dribble ?

Dans : Ligue 1, Foot Europeen, PSG, Bastia.

Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire, le Centre International d’Étude du Sport a répertorié les meilleurs dribbleurs des cinq grands championnats européens. Et la Ligue 1 y brille !



Chaque semaine, l'Observatoire du Football de Neuchâtel sort des statistiques sur les différents domaines footballistiques. Cette fois-ci, place au spectacle avec le classement des joueurs qui réussissent le plus de dribbles en championnat. Et ce Top 100 est rempli de surprises. En effet, le joueur qui élimine le plus cette saison est Adama Traoré, avec un ratio de 70 % de dribbles réussis. Le milieu de Middlesbrough devance ainsi Eden Hazard, le Belge de Chelsea, et... le Bastiais Allan Saint-Maximin prêté par Monaco, qui a réussi 64 % de ses dribbles en Ligue 1. Derrière lui, on retrouve notamment Neymar (4e), Messi (6e) ou Pogba (18e).

Dans la suite du classement, le championnat de France est très bien représenté avec 27 joueurs, dont Harit (Nantes) qui intègre le Top 10. Le PSG est aussi présent, avec notamment Verratti (15e), mais aussi Ben Arfa, Lucas et Draxler. Tout comme l'OL, qui se repose sur Lacazette, Gonalons et Fekir, et l'OM, qui voit Thauvin, Payet et Vainqueur intégrés ce prestigieux Top 100 européen. Comme quoi, la L1 regorge de joueurs spectaculaires !