L1 : Encore un gros bug pour la goal-line technology

Fautive, et heureusement déjugée par l'arbitre, le week-end dernier en accordant à tort un but à Rennes contre Bordeaux, tout cela à cause de la couleur du maillot du Cédric Carrasso, la goal-line technology a encore connu un gros raté samedi soir lors du match TFC-Bastia. En effet, en début de rencontre, Lafont est intervenu sur sa ligne sur une reprise d'un joueur bastiais. A l'oeil, il semble évident que le ballon n'a pas du tout franchi la ligne et la montre de l'arbitre n'a donc pas vibré, signe qu'il n'y avait pas but. Seul problème, il s'avère que finalement les caméras censées servir pour la goal-line technology n'ont tout simplement pas fonctionné sur cette action et n'ont donc pas été en mesure de donner un avis tranché.

« Après discussion avec la production télé, nous avons eu la confirmation que les caméras de la goal-line technology n’ont pas fonctionné. On ne dit pas que le but est valable. On dit qu’on ne peut pas le savoir », a confié un dirigeant du Sporting Club de Bastia. Nul doute que comme la semaine passée on nous dira que le problème a été identifié et déjà réglé...