L1 : Courbis vise les 4-5 mauvais entraineurs de Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Entraineur particulièrement expérimenté de Ligue 1 en raison de ses passages à Toulon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lens, Ajaccio, Montpellier ou Rennes pour ne parler que des clubs français, Rolland Courbis a lancé un pavé dans la mare dans l’émission Le Vestiaire sur SFR. Alors que les invités discutaient des qualités nécessaires à un coach de grand niveau, et notamment en ce qui concerne l’adhésion du groupe au projet sur l’ensemble de la saison, le Marseillais a exprimé le fond de la pensée, estimant qu’un quart des techniciens actuellement en place en Ligue 1 n’avaient pas forcément les qualités nécessaires pour être à ce niveau.

« Pour arriver à réussir une saison qui ne dure pas 15 jours mais plutôt 10 mois, quand tu as une responsabilité de 25 à 30 joueurs, ce n’est pas rien. Je vois certains collègues de profession, j’en vois quatre ou cinq sur 20 en L1, qui n’ont pas pour moi les qualités pour manager un vestiaire de 25-30 personnes, dont seulement 11 démarrent le match, et qui sont considérés comme des bons entraineurs. Pratiquement, tout se sait. Il y a certaines erreurs qui sont faites, dans les explications ou les changements, et celui qui sera lâché par son groupe ne pourra s’en prendre qu’à lui-même. Entraineur, ce n’est pas que 4-4-2 ou 4-3-3, celui qui n’a pas les qualités pour manager est obligé d’échouer », a livré Rolland Courbis, qui n’a bien évidemment pas livré de noms, mais semble avoir une idée précise sur la question en raison des retours qu’il peut avoir.