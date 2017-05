L1 : Cavani, Mbappé, Jardim... Les Français ont voté

Dans : Ligue 1, PSG, Monaco, OL, OGCN.

La 26e cérémonie des Trophées UNFP se déroulera lundi pour décerner les meilleurs éléments de la saison en Ligue 1. Mais qui sont les favoris des sondages ?

Si le championnat se termine officiellement le week-end prochain à l'issue de la 38e journée, l'UNFP est déjà à l'heure des bilans et s’apprête à distribuer ses différents titres. Si le Paris Saint-Germain avait raflé la mise l'an dernier avec les titres de Zlatan Ibrahimovic et de Laurent Blanc, la donne sera un peu différente cette saison. Enfin, pas au niveau du meilleur joueur... En effet, si l'on en croit un sondage réalisé par Odoxa pour RTL, c'est Edinson Cavani qui va l'emporter, selon quatre amateurs de football sur dix. Auteur de 33 buts en 34 matchs, l'attaquant du PSG devancerait ainsi le Monégasque Bernardo Silva (22 %), le Lyonnais Lacazette (21 %) et le Parisien Verratti (14 %).

Concernant les autres distinctions, Kylian Mbappé fait figure de grand favori pour le trophée du meilleur espoir de Ligue 1, avec 70 % des suffrages. Et pour le meilleur entraîneur de la saison, les votants donnent l'avantage à Leonardo Jardim, qui mène l'AS Monaco vers le titre de Champion de France, plutôt qu'au Niçois Lucien Favre (23 %) et largement devant le Parisien Unai Emery. Reste désormais à savoir si les amateurs de football auront raison. Réponse lundi soir...