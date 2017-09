L1 : Caen dans le Top 5, Nantes et Amiens enchaînent

Dans : Ligue 1, SMC, FC Nantes, ASC.

Lors du cinquième multiplex de la saison en Ligue 1, marqué notamment par trois cartons rouges, Caen, Nantes et Amiens ont trouvé le chemin du succès.

La bonne opération de la soirée est à mettre à l'actif de Caen, qui s'installe dans le Top 5 du championnat. Grâce notamment à un but de Santini et malgré l'expulsion de Mbengue, le Stade Malherbe a enchaîné un troisième succès de suite face à Dijon (2-1). Derrière, le FC Nantes a battu Montpellier à 11 contre 10 (0-1). Avec un but du défenseur Diego Carlos sur coup-franc, les Canaris grimpent de huit rangs et se retrouve huitième. Juste devant Toulouse, qui grâce à son match nul et vierge à Troyes (0-0) remonte dans le Top 10 avec ses sept points.

Et dans le dernier match du soir, Amiens a enchaîné une deuxième victoire d'affilée en venant à bout d'un Strasbourg réduit à 10 dans une confrontation inédite en L1 (0-1), seulement 16 mois après leur affrontement en National. Grâce au deuxième but du revenant Kakuta, le club picard remporte son premier match à l'extérieur en L1 et remonte à la 13e place avec six points, soit deux unités devant la zone rouge et Dijon, désormais 18e derrière Strasbourg et le MHSC.