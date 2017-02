L1 : Bordeaux revient sur l'OL, Lorient et Bastia coulent

Dans : Ligue 1, Bordeaux, LOSC, SCO, Rennes, OL.

Dans le vingt-septième multiplex de Ligue 1, Bordeaux s'est emparé de la cinquième place en battant un Lille à la dérive (2-3), Angers s'est amusé contre Bastia (3-0), et Rennes a retrouvé le chemin de la victoire.



Cette semaine, le choc du samedi soir opposait Lille à Bordeaux. Alors que le club lillois menait 2-1 avant le dernier quart d'heure de jeu, le FCGB renversait totalement la rencontre, terminée à 9 contre 11 après les expulsions de Palmieiri et Mavuba, grâce à un doublé d'Ounas (2-3). Cette victoire fait le bonheur des Girondins, qui grimpent provisoirement à la cinquième place à seulement une longueur de l'OL et avec trois points d'avance sur l'ASSE et l'OM. Avec cette troisième défaite de suite à domicile, le LOSC oublie l'effet Passi et se situe à deux unités du nouveau barragiste, Dijon. À propos de la course au Top 5, Rennes a remis la marche avant en mettant fin à une série de dix sans la moindre victoire contre Lorient (1-0). Grâce à ce premier succès de l'année 2017, le SRFC passe huitième avec 36 points.

Concernant la lutte pour le maintien, Angers faisait la très bonne opération de la soirée. En venant tranquillement à bout d'un Bastia à la ramasse, grâce notamment à un doublé de Toko Ekambi (3-0), le SCO enchaîne une troisième victoire de suite et se donne de l'air, avec dix points d'avance sur la zone rouge et le SCB, qui n'a toujours pas gagné en 2017. Derrière, Nancy grimpait de trois places avec son triste match nul contre Toulouse (0-0). Et Lorient a sombré dans le derby breton contre Rennes en enchaînant une troisième défaite de suite (1-0).