L1 : Bordeaux recolle à l'OM, Lorient héroïque

Lors du trentième multiplex de la saison en Ligue 1, Bordeaux est pleinement revenu dans la course au Top 5, Angers a grimpé de trois places au milieu de tableau, et Lorient a renversé Nancy.

Après le triste match nul de l'OM à Lille vendredi, Bordeaux disposait d'une occasion en or pour revenir aux portes du Top 5. Et les Girondins ne se sont pas fait prier en s'imposant largement contre un Montpellier réduit à 10 (5-1), pour offrir le premier succès de Gourvennec contre le MHSC en tant qu'entraîneur. Grâce notamment au premier but de Sankharé sous le maillot scapulaire, le FCGB revient sur Marseille avec 46 points tout en mettant la pression sur l'ASSE.

Derrière, dans le ventre mou du championnat, Angers fait la bonne opération de la soirée. En battant Guingamp pour la première fois de son histoire en L1 grâce à la doublette Bamba-Mangani (3-0), le SCO enchaîne une cinquième victoire en six matchs et passe ainsi dans le Top 10 avec ses 39 points... À égalité avec Rennes, qui n'a pas réussi à battre un Toulouse réduit 10 après l'expulsion de Blin (0-0). Le SRFC dit donc adieu au Top 5 alors que le TFC continue sa descente à la 12e place.

Dans la course au maintien, le match entre Nancy et Lorient valait très cher... Et alors que l'ASNL se dirigeait vers une précieuse victoire avec un 2-0 en sa faveur à la pause, le FCL est revenu au diable Vauvert en arrachant la victoire dans les ultimes secondes grâce notamment à un but de Lautoa validé par la goal-line technology (2-3). Avec ce succès, les Merlus gardent espoir par rapport à son maintien en L1 avec 25 points, soit à trois unités de Nancy, qui reste donc barragiste.