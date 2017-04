L1 : Bordeaux double l'OM et l'OL, Lorient n'est plus dans le rouge

Dans : Ligue 1, Bordeaux, FC Nantes, LOSC, Lorient, Dijon.

Dans le 34e multiplex de la saison en Ligue 1, Bordeaux est remonté à la quatrième place, Nantes et Lille ont cartonné, alors que Lorient et Dijon ont gagné dans le bas de tableau.

Suite au triste match nul de l'OM à Nancy vendredi, Bordeaux disposait d'une occasion en or pour distancer son principal rival dans la course au Top 5. Et les Girondins ont pleinement saisi cette chance en venant à bout de Bastia (2-0). Grâce à des buts de Malcom et Sankhare, le FCGB repasse devant l'OM, relégué à trois longueurs, et devance même provisoirement l'OL à la quatrième place avec ses 55 points. Dans les autres matchs de la première partie de tableau, Nantes est reparti de l'avant à Caen (0-2). Grâce au premier doublé de Bammou en L1, les Canaris remontent à la huitième place avec 45 points tout en passant devant Guingamp, qui a complètement sombré contre un Lille plaisant et désormais pratiquement sauvé (3-0).

Concernant la lutte pour le maintien, Lorient a fait la très bonne opération de la soirée en gagnant pour la quatrième fois en cinq matchs contre Metz (5-1). Grâce à une deuxième mi-temps de grande qualité et un excellent Cabot, auteur de deux passes décisives et deux buts, les Merlus quittent la zone rouge pour la première fois depuis septembre, avec deux points d'avance sur Dijon, qui fait aussi une belle affaire. En mettant fin à une série de huit matchs sans victoire contre un Angers à la dérive en première période (3-2), le DFCO grimpe sur le fauteuil de barragiste avec 32 points, à une petite unité de Caen, qui a donc enchaîné un quatrième revers en cinq matchs contre Nantes (0-2). Et Bastia, une nouvelle fois réduit à dix après l'expulsion d'El Kaoutari, a donc touché le fond à Bordeaux (2-0)...