L’OM arrache la victoire face à des Canaris déplumés

Dans : Ligue 1, FC Nantes, OM.

Touché par quatre blessures pendant la rencontre, le FC Nantes a fini par craquer en fin de match face à l’Olympique de Marseille (0-1). Deuxième victoire en autant de journées pour le club phocéen en Ligue 1.

L’Olympique de Marseille aurait pu s’en vouloir. Opposés à une équipe nantaise décimée par les blessures, les hommes de Garcia ont dû attendre la fin de rencontre pour faire la différence. Pourtant, le coach Ranieri était obligé de remplacer Rongier, Bammou puis Kacaniklic, tous blessés lors des 24 premières minutes ! Ce qui n’empêchait pas les Canaris de se montrer dangereux.

Mais ce sont bien les Marseillais qui se procuraient les principales occasions. Zambo Anguissa d’une frappe puissante, puis Thauvin et Germain de la tête obligeaient le gardien Tatarusanu, héroïque, à sortir le grand jeu ! Pas du tout assommés par ce scénario, les Nantais reprenaient mieux la seconde période et passaient tout près de l’ouverture du score sur la volée de Lima, à côté, et la frappe de Diego Carlos sur Mandanda !

Nantes joue à 10 + 1 blessé...

Le défenseur central se blessait quelques minutes plus tard, mais restait sur le terrain avec l’épaule fixée par un bandage pour laisser Nantes à 11. Du coup, l’OM appuyait sur l’accélérateur. Après les frayeurs provoqués par Thauvin et Rami, l’entrant Ocampos ne manquait pas de réussite pour donner la victoire aux siens (0-1, 88e). C’était dur pour les Canaris, battus deux fois en deux journées. Alors que Marseille fait le plein en réalisant une prestation moyenne.