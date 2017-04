L'OL s'est arrêté de jouer, Rennes en a profité

Dans : Ligue 1, OL, Rennes.

Menant au score et à onze contre dix, les Lyonnais ont finalement concédé le point du nul à Rennes (1-1). Un résultat qui stoppe le challenge de l'OL de monter sur la troisième place.

Au lendemain du nul de l'OM contre Dijon, l'OL avait une belle occasion de faire le break et de continuer à rêver pourquoi pas de la troisième place à l'occasion de son déplacement à Rennes. Et sur la pelouse du Roazhon Park, les choses allaient rapidement se décanter. En effet, on jouait depuis à peine cinq minutes, que l'arbitre sifflait un penalty consécutivement à une frappe de Darder repoussée de la main par Bensebaini. Et Antony Gautier se montrait particulièrement sévère puisqu'il expulsait également le joueur breton, lequel avait déjà vu rouge lors du match aller à Lyon. Mais Costil réussissait à détourner sur son poteau le penalty tiré par Lacazette (6e). Après cette entame chargée, l'Olympique Lyonnais se montrait dominateur, face à une formation rennaise qui tentait de sauver les meubles. Les occasions se multipliaient pour l'OL, mais la précision n'était pas au rendez-vous, le cadre se défilant régulièrement.

Il fallait attendre la seconde période pour voir les choses se décanter. Sur un centre de Morel, Cornet surgissait et trompait Costil (0-1, 52e). L'OL avait fait le plus dur, mais les Lyonnais ne réussissaient pas à doubler la mise, malgré plusieurs grosses occasions, et ils restaient à la portée de Rennes. Sio allait être à deux doigts d'égaliser, le joueur rennais ratant le cadre alors que les défenseurs rhodaniens l'avaient oublié au second poteau (63e). Cela donnait le signal au début de la révolte des Bretons qui prenaient le jeu à leur compte, profitant de l'apathie lyonnaise, et ils allaient égaliser par Mubele d'une belle frappe des 20 mètres après plusieurs erreurs défensives lyonnaises (1-1, 83e). L'OL était au bord du précipice, et il fallait un Lopes de gala face à Prcic pour éviter le pire pour Lyon (86e). Les ultimes minutes étaient chaudes, les deux formations ayant l'intention de s'imposer. Fékir était tout proche de trouver la faille, mais Lacazette contrait involontairement son tir (90e+1). Finalement le score en restait là.