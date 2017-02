L'OL martyrise Nancy pour calmer ses nerfs

Dans : Ligue 1, OL, Nancy.

Devant un maigre mais frondeur public, l'Olympique Lyonnais a balayé (4-0) une équipe de Nancy qui n'a pas du tout pesé dans la rencontre. L'affront du derby n'est pas oublié, mais au moins l'OL se remet dans le bon sens.

Trois jours après la défaite à Saint-Etienne, Maxime Gonalons et ses coéquipiers n'ont pas mis longtemps avant de comprendre que leurs supporters étaient furieux du spectacle proposé dans le Chaudron. Mais la formation de Bruno Genesio a mis les ingrédients pour calmer un peu les choses. Après une entrée en matière très poussive, c'est Valbuena, pourtant blessé juste avant, qui d'une belle frappe ouvrait le score (1-0, 39e) avant de devoir aussitôt céder sa place à Depay. Cela ne perturbait cependant pas l'Olympique Lyonnais qui allait rapidement doubler la mise sur un duel gagné par Fekir d'un petit tir lobé (2-0, 43e).

L'OL gérait sereinement la suite de cette rencontre, donnant rapidement de l'ampleur au score. C'est d'abord Lacazette qui marquait le troisième but sur un penalty logique accordé à une faute grossière d'un joueur lorrain sur Depay (3-0, 54e). Le Néerlandais allait lui aussi participer à la fête, et marquer son premier but sous les couleurs de l'OL (4-0, 58e). La suite était moins passionnante, Nancy n'ayant rien à proposer, et Lyon ratant quelques occasions de corser l'addition. On ne sait pas si cette probante victoire calmera l'ambiance, mais au moins Bruno Genesio pourra respirer tranquillement jusqu'au déplacement de samedi à Guingamp.