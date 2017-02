L’ASSE se casse les dents, Caen touche le jackpot

Dans : Ligue 1, ASSE, SMC.

Un but de Rodelin a suffi au bonheur de Caen, victorieux 0-1 sur le terrain de Saint-Etienne. Les Verts ont archi-dominé après le repos, mais l’efficacité n’est toujours pas au rendez-vous et cela fait très mal.

Privés de Coupe d’Europe par Manchester United de manière presque décevante sur le plan de l’envie et du résultat final, les Verts avaient pour ambition de réenclencher la marche avant ce dimanche face à Caen. Des Normands qui avaient eux aussi joué cette semaine, mais semblaient bien plus fringants. Résultat, la domination de l’ASSE était totalement stérile, et sur sa seule occasion, Rodelin ouvrait le score d’une tête plongeante au cœur de la surface (0-1, 33e). Jusqu’à la pause et aux changements effectués par Galtier, Saint-Etienne se montrait incapable de réagir.

Après le repos en revanche, débutait un siège en règle du but de Vercoutre, qui n’était pas si sollicité que cela, mais voyait les ballons passer devant son but sous un rythme de plus en plus effréné. Mais le fort caennais tenait bon, et c’est même Caen en contre qui manquait deux énormes occasions par Karamoh (84e et 86e). Le score en restait là, pour une énorme contre-performance des Verts, surtout à l’heure où Bordeaux accélère dans la course à l’Europe. Pour Caen, c’est une semaine de rêve dans la course au maintien avec six points pas forcément prévus sur le tableau de marche.