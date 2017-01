L'ASSE a la main verte et prend trois points contre Angers

Dans : Ligue 1, ASSE, SCO.

C’est encore une fois dans la souffrance et dans la réaction que les Verts sont allés chercher les trois points face à Angers (2-1). Le but de la victoire de Perrin, marqué de la main, va avoir du mal à passer pour le SCO.

Sans véritable attaquant de pointe, l’ASSE avait l’ambition de mettre fin à une série délicate en L1 face à une autre équipe touchée par les absents. Mais c’était clairement Angers qui partait le plus fort avec le défenseur central Pavlovic, placé en pointe par obligation, qui ouvrait le score d’une superbe tête sur un centre de Bérigaud (0-1, 17e). A la pause, ce score était logique, et tout de même sanctionné d’une bronca d’un Chaudron désespéré devant la pauvreté du jeu des siens.

Il fallait une grosse dose de réussite pour inverser la tendance. Sur un centre de Hamouma, Bamba déviait le ballon qui venait se glisser entre Petric et son poteau (1-1, 51e). Le but vainqueur était encore plus confus. Sur un corner au premier poteau, le ballon dévié était dégagé devant sa ligne par Santamaria. Le ballon était contré de la main par Perrin, venu au contact, et cela faisait un but forcément discuté par les Angevins (2-1, 74e). La victoire avait en tout cas le mérite de faire un bien fou aux Verts, qui reviennent à un point du cinquième, Guingamp. Pour Angers en revanche, malgré une bonne partie, ce nouveau zéro pointé place le SCO à la 19e place.