Joueur du mois : Falcao grille Fékir et Neymar

Dans : Ligue 1, Monaco, OL, PSG.

Meilleur buteur du championnat après un début de saison sur les chapeaux de roue, Radamel Falcao a été élu meilleur joueur du mois d’août en Ligue 1. Il devance notamment Nabil Fékir et Neymar, qui ont eux aussi marqué les esprits dans ce lancement de championnat. Le Lyonnais a notamment inscrit un but du milieu de terrain de son mauvais pied face à Bordeaux, tandis que le Brésilien a fait sensations pour ses grands débuts avec Paris, face à Guingamp et Toulouse notamment.