Guingamp - LOSC : les compos (20h sur beIN 5)

Dans : Ligue 1, EAG, LOSC.

La compo de Guingamp : Johnsson - Ikoko, Kerbrat, Eboa Eboa, Rebocho - Salibur, Phiri, Deaux, Camara - Briand, Thuram.

Suite à la défaite à Lyon, Antoine Kombouaré change de système. Après le 4-3-3, l'entraîneur passe au 4-4-2. Si Briand et Thuram, buteur contre l'OL, occuperont la pointe de l'attaque bretonne, trois changements sont à noter puisque Eboa Eboa, Phiri et Salibur mettent Sorbon, Didot et Diallo sur le banc.

La compo du LOSC : Maignan - Malcuit, Ié, Junior Alonso, Ballo Touré - Bissouma, Amadou - El Ghazi, Benzia, Araujo - Pépé.

Après un début de saison compliqué, Marcelo Bielsa continue de faire confiance à son équipe type. Puisqu'à Guingamp, l’entraîneur titularise dix des onze joueurs qui ont débuté le week-end dernier, avec un seul changement en défense : Ballo-Touré remplace Thiago Maia, suspendu, au poste de latéral gauche.