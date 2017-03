FFF : Noël Le Graët réélu président avec 57,4% des voix !

Dans : Ligue 1, Info.

La campagne a été rude entre Noël Le Graët et Jacques Rousselot, mais c'est finalement le président actuel de la Fédération Française de Football qui a été réélu ce samedi matin. Avec 57,4% des voix contre 41,9% pour l'actuel patron de Nancy, et des miettes pour les deux autres candidats, Noël Le Graët a donc obtenu le droit de rester 4 ans de plus dans ses fonctions. Cette victoire est également celle de Jean-Michel Aulas qui était sur la liste du président sortant et a fait campagne en faveur de celui-ci, malgré quelques critiques venues du camp adverse, mais aussi celle de Didier Deschamps, qui avait pris partie en faveur de Noël Le Graët.

Agé de 75 ans, Noël Le Graët est arrivé en juin 2011 aux commandes de la FFF après avoir été le président de l'En-Avant Guingamp, et de la Ligue Nationale de Football entre 1991 et 2000.