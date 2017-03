Encore accroché, Nice ne tient plus le rythme

Dans : Ligue 1, FC Nantes, OGCN.

Après le match nul concédé à domicile contre Caen (2-2), l’OGC Nice doit de nouveau se contenter du partage des points à Nantes (1-1). Un bon résultat au vu du scénario de la partie. Mais une mauvaise affaire au classement.

Nice est plus que jamais distancé dans la course au titre. Privés de joueurs importants comme Pléa, Cyprien et Baysse, les Aiglons ont été bousculés par une équipe de Nantes entreprenante. Il faut dire que le Gym a mis du temps à entrer dans son match, à l’image de Balotelli qui laissait son équipe commencer le match à 10 pendant plus d’une minute, à cause de ses lacets défaits… Pendant ce temps-là, le pressing nantais gênait considérablement les Niçois qui craquaient assez vite sur le but de Sala (1-0, 22e), bien servi en retrait par Iloki.

Incapable de se rapprocher des buts de Dupé, Nice parvenait tout de même à réaliser une seule véritable action en première période. Et quelle action ! Après une talonnade de Belhanda, Seri envoyait un missile dans la lucarne (1-1, 28e) ! Un résultat plutôt heureux pour le Gym, qui revenait avec de meilleures intentions après la pause. Mais malgré un jeu plus fluide, les hommes de Favre n’étaient pas assez dangereux.

Un penalty oublié !

C’est donc Nantes qui finissait mieux la partie, notamment grâce à ses attaquants Nakoulma, dont la volée passait juste à côté, et Sala, qui ratait son piqué face à Cardinale ! Dommage, d’autant que les Canaris auraient dû obtenir un penalty dans le temps additionnel pour une faute sur le Burkinabé. Qu’importe, Nice risque de se retrouver à 7 points de Monaco.