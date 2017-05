Drame de Furiani : Une minute de silence avant ASSE-Bordeaux et la L2

Dans : Ligue 1, ASSE, Bordeaux, Ligue 2.

Alors que des supporters de l'AS Saint-Etienne ont réclamé un boycott du match ASSE-Bordeaux au motif que cette rencontre se jouera le 5 mai, date anniversaire du drame de Furani, la LFP a annoncé mercredi soir qu'une minute de silence sera respectée avant le coup d'envoi de ce match de la 36e journée de Ligue 1, vendredi à Geoffroy-Guichard. De même, les matches de Ligue 2 programmés vendredi seront également précédés d'un hommage similaire.

« Conformément aux engagements pris par le Ministère des Sports, la FFF et la LFP le 22 juillet 2015, un hommage sera rendu le vendredi 5 mai par l’ensemble des clubs de football aux victimes du drame de Furiani. Dans le cadre de la rencontre AS Saint-Etienne – FC Girondins de Bordeaux comptant pour la 36e journée de Ligue 1 et des sept matchs de Domino’s Ligue 2 programmés le vendredi 5 mai, un hommage sous la forme d’une minute de silence ou d’applaudissements sera observé sur tous les stades des clubs professionnels de Ligue 1 et de Domino's Ligue 2 concernés », a indiqué la LFP dans un communiqué.