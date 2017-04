Dijon-Bordeaux, un petit 0-0 qui rapporte gros

Dans : Ligue 1, Dijon, Bordeaux.

Match tendu dans les deux sens à Dijon, où Bordeaux a surtout tenu le 0-0 jusqu’au bout. Résultat, les Girondins repassent l’OM, tandis que le DFCO double Caen au classement.

Comme le Caen-Marseille du début d’après-midi, ce Dijon-Bordeaux mettait aux prises une formation à la lutte pour le maintien avec une qui ambitionne de jouer l’Europe. Mais contrairement à la rencontre qui a vu les Phocéens s’imposer largement en Normandie, cette opposition avait toutes les peines du monde à décoller. Carrasso et Reynet veillaient au grain, empêchant les rares occasions de rentrer. Le 0-0 au repos était des plus logiques.

Les Bourguignons prenaient la mesure de la rencontre, tout en restant inquiétés par les contres bordelais. Cela donnait une seconde période qui mettait du temps à s’emballer, mais finissait très fort. Dijon pressait très fort et les 10 dernières minutes le prouvaient. Lees-Melou trouvait le poteau de Carrasso, qui venait de voir Sabaly le seconder sur sa ligne sur une tête de Tavares (85e). C’était ensuite Kwon qui voyait sa tête filer d’un rien devant le but (89e), puis sa reprise être sauvée par Carrasso (93e), laissant Bordeaux tenir ce point du nul jusqu’au bout. Une meilleure affaire pour les Girondins, qui repassent devant Marseille au classement, que pour Dijon, qui manque la victoire de rien, mais passe tout de même devant Caen et n’est donc plus barragiste.