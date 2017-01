Cavani calme Nantes et s’offre un record

Dans : Ligue 1, FC Nantes, PSG.

Alors que le FC Nantes restait sur six victoires lors de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain est venu s’imposer à la Beaujoire (0-2) grâce à un doublé d’Edinson Cavani. L’Uruguayen en profite pour battre son record personnel de buts sur une saison de Ligue 1.

Les détracteurs d’Edinson Cavani seront moins bavards dans les prochains jours. Souvent critiqué pour sa maladresse, El Matador a récompensé une prestation collective intéressante côté parisien, même si les premières minutes ont été délicates. Grâce à un gros pressing très haut, les Canaris gênaient la circulation du PSG et poussaient Meunier à la faute. Mais Sala ne profitait pas de l’erreur de relance du Belge et frappait juste à côté ! C’était l’occasion à ne surtout pas rater…

Beaucoup plus réaliste que l’Argentin, Cavani était à la conclusion d’une superbe action parisienne, et d’un bon centre de Lucas, pour ouvrir le score (0-1) ! Pas de quoi emballer cette première période surtout marquée par un drôle de geste de Verratti. Pour permettre à son gardien Trapp de prendre le ballon avec les mains, l’Italien se couchait au sol et poussait le ballon de la tête dans la surface. Une manière de contourner les règles, ce qui est interdit : carton jaune pour le milieu de terrain, et coup-franc indirect qui n’a rien donné pour Nantes. A noter que l’ancien de Pescara aurait pu récolter un deuxième carton jaune pour une faute grossière sur Rongier.

Cavani sur coup-franc

Mais « Petit Hibou » était bien là pour le deuxième acte, très rythmé dans un premier temps, notamment grâce à l’entrée de la recrue nantaise Pardo. Mais trois jours après leur victoire contre Caen, les Nantais baissaient le pied et permettaient à Cavani d’inscrire un doublé sur un coup-franc sublime (0-2, 65e) ! Son 20e but en championnat, soit son record personnel de réalisations sur une saison de L1 ! Les dernières opportunités des entrants Ben Arfa, Rabiot et Di Maria ne donnaient rien, Paris s’impose à Nantes et revient à un point de Nice, leader provisoire.