Caen est devenu le cauchemar de Bielsa !

Dans : Ligue 1, SMC, LOSC.

Deux ans après avoir battu l'OM lors de la 1ère journée de L1, ce qui avait déclenché la démission de Marcelo Bielsa, le SM Caen s'est imposé 2 à 0 ce dimanche à Lille. El Loco est sous pression.

Après la grosse déconvenue de dimanche dernier à Strasbourg, le LOSC avait bien l'intention de se racheter cette fois devant ses supporters. Mais, on jouait à peine depuis six minutes que Caen ouvrait le score sur un corner que Da Silva transformait en but, ce dernier étant aidé par un joueur lillois qui touchait le ballon (0-1, 6e). Si les Nordistes monopolisaient le ballon, ils ne se procuraient aucune vraie occasion de but, étant dans l'incapacité de cadrer le moindre tir. Malgré la perte rapide sur blessure de Bazile (23e) et Bessat (35e), le SM Caen tenait relativement sereinement la baraque.

La pause ne changeait pas réellement la donne, même si Lille se faisait tout de même plus précis. Vercoutre se mettait une première fois en valeur sur un tir de Ballo-Touré (50e), puis sur une frappe de Pépé (61e). Mais contre toute attente, sur un superbe centre de Guilbert, Rodelin servait Santini qui trompait en deux temps Koffi (0-2, 69e). Le LOSC était cette fois sonné et ne parvenait pas à retrouver ses esprits, même si De Préville, d'une belle reprise de la tête, était proche de réduire le score (84e). Et Caen était même proche de tripler la mise, sur une volée de Santini que le jeune gardien de Lille repoussait. Mais au final, les Normands s'imposaient et plongeaient le LOSC de Marcelo Bielsa dans le doute, d'autant plus que Lille perdait Benzia sur blessure en toute fin de rencontre. Noir c'est noir...