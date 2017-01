Caen douche la remontée de l'OL

Dans : Ligue 1, SMC, OL.

La remontée au classement de l’Olympique Lyonnais s’est brutalement interrompue à Caen, avec une défaite 3-2 qui sanctionne tout un secteur défensif aux abois. Malherbe se sort de la zone rouge.

Dans des conditions difficiles avec une pluie battante continue, tout le monde allait être mis dans le vif du sujet d’entrée de jeu. Des Caennais très agressifs mettaient la pression, et sur un centre au second poteau, Cornet s’y prenait très mal et marquait d’une reprise contre son camp (1-0, 8e). Les Normands enfonçaient le clou avec un pénalty concédé par Yanga-Mbiwa, et que Santini transformait à ras de terre (2-0, 29e). Passée la demi-heure, le réveil sonnait enfin pour l’OL, avec là aussi un pénalty indiscutable pour une main d’Adéoti dans la surface. Lacazette réduisait le score à ras du poteau (2-1, 35e) avant d’égaliser de la tête sur un service parfait de Cornet au second poteau (2-2, 45e).

On pensait alors Lyon capable de continuer sur sa lancée après le repos, mais le match s’équilibrait, jusqu’à un nouveau rebondissement. Karamoh, intenable sur son aile droite, adressait une merveille de centre dosé pour la tête de Santini, qui y allait aussi de son doublé (3-2, 61e). Lyon poussait bien évidemment à son tour pour égaliser, mais les Normands, qui avaient déjà fait tomber Nice à D’Ornano, tenaient miraculeusement. A l’image de cette frappe en force de Tousart sur la barre (86e). Le symbole d’un score qui ne bougeait plus, et débouchait donc sur la première défaite en championnat de Lyon depuis celle face au PSG en novembre.