Bordeaux se refait la cerise sur le compte de Guingamp

Dans : Ligue 1, Bordeaux, EAG.

Une semaine après avoir été balayé par le PSG à domicile, Bordeaux a rassuré ses supporters en corrigeant Guingamp (3-0) ce dimanche. Les Girondins reviennent à la hauteur de l'OM, tandis que l'EAG rentre dans le rang.

Face à des Guingampais qui restaient sur une probante victoire contre l'OL, la formation de Gourvennec souhaitait faire oublier la grosse déconvenue contre le Paris Saint-Germain le week-end dernier. Et les choses ont rapidement tourné en faveur de Bordeaux, puisque dès la 13e minute, Kamano, insaisissable lors de ce match, ouvrait le score (1-0, 13e). Le match débutait bien et était plutôt agréable, les deux formations étant déterminés à faire du jeu.

Mais juste avant la pause, Pallois trouvait à son tour l'ouverture et doublait la mise pour des Girondins opportunistes (2-0, 43e). L'affaire semblait entendue, Guingamp se montrant trop fébrile pour espérer renverser la situation, d'autant plus que les Bretons se retrouvaient à dix après l'expulsion logique de Martins Pereira (59e). Bordeaux ne se privait d'enfoncer un peu plus la tête de l'EAG sous l'eau grâce à Laborde (30, 71e). Le score en restait là et les joueurs bordelais pouvaient fêter avec leurs supporters les 30 ans des UltraMarines, comblés par ce cadeau.

Au classement, les Girondins remontent à la 7e place, à hauteur de l'OM et de l'ASSE, tandis que Guingamp reste septième avec cinq longueurs de retard sur son adversaire du jour.