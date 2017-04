Bastia-OL : Les footballeurs lyonnais refusent de jouer !

Dans : Ligue 1, Bastia, OL.

Alors que vers 17h10 les joueurs de Bastia attendaient dans le couloir de Furiani, en compagnie des arbitres, que la rencontre débute, les footballeurs de l'Olympique Lyonnais étaient eux toujours dans les vestiaires.

A priori, choqués et écoeurés par les événements graves intervenus à l'échauffement, Anthony Lopes et ses coéquipiers refuseraient de disputer cette rencontre et l'auraient fait savoir. Après dix minutes d'attente, les Bastiais sont finalement eux aussi rentrés vers les vestiaires, tandis que les dirigeants des deux clubs sont actuellement dans le bureau du délégué de la LFP. On ne saut toujours pas si ce match aura lieu, mais les choses semblent être mal engagées. Le Préfet serait également sur place et devrait décider de la suite et notamment comment se sortir de cette situation, en assurant la sécurité de la délégation lyonnaise.