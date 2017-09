Avant PSG-OL, Aulas en remet une couche sur le Qatar

Dans : Ligue 1, OL, PSG.

Même s’il n’y a aucun doute sur le fait que Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens seront cordiaux avec Jean-Michel Aulas et la délégation lyonnaise ce dimanche au Parc des Princes, rien ne semble calmer le président de l’OL depuis que Neymar et Mbappé ont signé au PSG. A l’approche de la rencontre, le dirigeant rhodanien a envoyé un nouveau tacle contre un championnat et même une Ligue des Champions faussée par des états qui investissent dans le football pour se faire de la publicité, et non pas pour s’intégrer au marché déjà en place.

« De nombreux clubs contestent certaines utilisations des règles du Fair Play financier. A partir du moment où il n’y a pratiquement plus que deux équipes françaises en Champions League, c’est vrai que s’il y a une impossibilité d’y participer parce que les moyens sont absolument pas les mêmes et bien ça peut faire partie d’une forme de dérégulation qu’il est important d’exprimer. La vraie question c’est, est ce qu’il y a la place pour des compétiteurs qui seraient des compétiteurs privés libéraux et indépendants et des états qui ont une volonté qui n’est pas une volonté d’investir pour rentrer dans une compétition normalement organisée, mais pour communiquer. Quand la communication géopolitique vient s’opposer à la régulation d’une compétition ordonnée et d’une compétition où les meilleurs sur le plan sportif avec des moyens financiers à peu près identiques se met en œuvre, c’est là où il y a réflexion », a confié sur RTL un Jean-Michel Aulas qui ne lâchera bien évidemment pas le morceau sur ce dossier, surtout si l’OL venait à subir une défaite à Paris ce dimanche.