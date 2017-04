TV : Pierre Ménès annonce des larmes et des conneries

Dans : Info.

C'est ce dimanche soir que Pierre Ménès fait son grand retour à l'antenne du Canal Football Club, et à l'évidence ce sera un événement très suivi. Quelques jours après la sortie de son livre, Deuxième mi-temps, le consultant de Canal+ va retrouver l'antenne quelques mois après une double greffe foie-rein. Visiblement très impatient de participer au CFC, Pierre Ménès sait d'avance que cela risque d'être dur sur le plan émotionnel, mais il promet de ne pas changer de style.

« Je m'attends à pleurer. Ce retour à l'antenne, j'en ai tellement rêvé. Je me suis toujours dit que le vrai début de ma résurrection ce serait le jour où je reprendrai ma place. Le CFC et Canal + ont été comme une famille. Ils sont venus me voir à l'hôpital et chez moi, notamment Hervé Mathoux. Tant qu'il y aura une place à Canal pour moi, je resterai à Canal. C'est la moindre des choses que je leur dois (…) Si je vais garder le même franc-parler ? Je pense que oui, parce que les matchs m'énervent de nouveau autant qu'avant. Je me suis posé la question, très franchement. Je n'avais plus ma voix, j'étais faible, je parlais très peu. Et c'est revenu d'un coup, il y a à peu près un mois. Mon taux de conneries est redevenu le même. Il est intact », a confié, avec malice, Pierre Ménès dans Le Parisien. Et vu ses interventions sur Twitter, il est évident qu'il n’a rien perdu de sa force de frappe.