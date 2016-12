TV : Le foot fait 13 des 15 meilleures audiences en 2016 !

Dans : Info, Euro 2016.

Le football a dominé comme rarement les audiences à la télévision française cette année grâce à l'Euro 2016. Et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas TF1 qui a le plus haut score de l'année, la finale France-Portugal, n°1 du classement avec 20,8 millions de téléspectateurs, étant diffusée sur M6.

Dans l'ordre on trouve donc la finale perdue par les Bleus, suivie de très près par Allemagne-France (19,3 millions), France-Islande (17,2m), France-Roumanie (14,5m), France-Albanie (13,9m), France-Suisse (13,5m) et France-Irlande (11,8m). Il faut donc descendre à la 8e place pour trouver le premier programme n'ayant rien à voir avec les Bleus et l'Euro 2016, il s'agit bien évidemment de la diffusion du spectacle des Enfoirés, lequel a réuni 11,6 millions de téléspectateurs sur TF1 le 22 mars. Le premier film est à la 11e position, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu, avec 10,8 millions de personnes.

En dehors des Bleus, le match le plus vu en France a été le Portugal-Pays de Galles en demi-finale avec 10 millions de téléspectateurs, suivi par le Pologne-Portugal et Allemagne-Italie.