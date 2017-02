TV : Il insulte Marie Portolano, sa réponse est énormissime

Dans : Info.

Marie Portolano a le courage d'avoir un compte Twitter, on dit courage car c'est bien souvent via ce réseau social que les journalistes, consultants ou encore vedettes, se font généralement copieusement insulter souvent sans véritable raison. Et la journaliste de Canal+ a eu cette fois affaire à un twittos particulièrement agressif et totalement insultant. Mais Marie Portolano a réussi à le fracasser en moins de 140 signes avec une réponse énormissime qui a ridiculisé celui qui l'avait traité de manière si pitoyable.

Un certain Willy Le Borgne a ainsi lancé à la jeune femme un pathétique : « @marieportolano ca se voit que je t'ai pas encore enculée toi ». Un message que Marie Portolano n’a pas laissé passer. « Bravo d'avoir bien accordé le verbe avec le COD. Certaines personnes auraient écrit "Ça se voit que je t'ai pas encore enculÉ ». », a rétorqué la journaliste, faisant le bonheur de ceux qui avaient été horrifiés du message initial.