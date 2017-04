Sondage : Les Français votent à 87% pour l'arbitrage vidéo

Dans : Info, Equipe de France.

L'utilisation de l'arbitrage vidéo lors du récent match amical entre la France et l'Espagne n'a pas été réellement profitable aux Bleus. Mais cela n'empêche pas les Français d'être extrêmement favorables à l'utilisation de cette assistance très efficace pour les arbitres. Afin d'en avoir le coeur net, RTL a fait réaliser un sondage auprès de la population française, ceux qui aiment le foot et ceux que ne sont pas des fans de foot, et le résultat est assez homogène.

En effet, 87% de l'ensemble des Français sont favorables à l'arbitrage vidéo dans le football, contre 90% pour les seuls amateurs de foot. 89% de ceux qui ont vu ce France-Espagne estiment que cette assistance vidéo a été utile, 87% qu'elle a évité des erreurs, 71% qu'elle a été suffisamment rapide et seulement 20% qu'elle a dénaturé le football.

D'autre part, toujours dans ce sondage, les amateurs de football souhaitent que cet arbitrage vidéo traite d'abord la validité d'un but pour savoir si le ballon a franchi la ligne (93%), la réalité d'un penalty (91%), un éventuel hors-jeu sur un but (90%), la validité d'un carton rouge (85%) et une erreur d'un joueur sanctionné (80%).