Pierre Ménès, sa compagne remercie l'anonyme qui a permis de le sauver

Pierre Ménès l'avait annoncé le week-end dernier via Twitter, il venait d'être opéré dans un hôpital parisien et confiait que c'était une renaissance pour lui. Absent des écrans depuis le mois d'août, le consultant foot de Canal+ avait annoncé lors de sa dernière participation au CFC qu'il souffrait d'un problème grave qui allait l'éloigner pendant des mois. Et cette semaine, sa compagne a fait savoir que Pierre Ménès avait subi une greffe d'organe, Melissa Acosta tenant à remercier de tout son coeur celui qui de manière anonyme avait permis cette greffe.

« Voilà déjà une semaine QUE l'on a eu ce don magnifique. Qui nous a rendu le sourire, surtout l'espoir et l'envie de vivre. Car j'ai vue décliner de jour en jour mon amour. Cela a été très dur, d'être impuissante et de ne rien pouvoir faire. À part De se dévouer corps et âme. De donner tout mon amour. De montrer qu'on est là pour lui . À chaque seconde, chaque minute chaque heure et jour de souffrance qui se transforme en mois interminables Et enfin le soulagement, le lâcher prise, la joie. Puis La tristesse de ne jamais pourvoir remercier les personnes qui ont permis ce don d'organe car tout cela est est anonyme. Je voudrais dire merci à tous ceux qui pendant un moment de grande tristesse et de deuil ont permis de redonner la vie. Quelle bienveillance. Quelle force. Quel Humanisme. que d'offrir un tel cadeau à un inconnu. Mais il n'y aura jamais de mot assez fort pour exprimer notre reconnaissance. Je ne pourrais jamais vous remercier à la hauteur de ce que vous avez fait pour lui, pour nous. Grace à vous donneurs vous avez redu un sourire qui s'était perdu. Une vivacité qui s était éteinte Une envie de vivre encore plus forte. Une envie de croquer la vie à pleines dents. Nous vous devons tout. Ce que Vous avez fait sans rien en échange n'a pas de prix. Quelle angoissante situation que d'attendre la mort de quelqu'un pour avoir le droit de vivre…. », a écrit, sur son compte Facebook, la compagne de Pierre Ménès, qui va désormais devoir récupérer de cette intervention très lourde.